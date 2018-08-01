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Türkiye'yi yasa boğan olay Süleyman Soylu'yu ağlattı!

Türkiye'yi yasa boğan olay Süleyman Soylu'yu ağlattı!

Hakkari'de dün teröristlerin düzenlediği hain saldırı sonrası asker eşi ve bebeği şehit düşmüş ve Türkiye'nin yüreği yanmıştı. Terörü lanetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez.'' dedi. Soylu konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 12:23 - Güncelleme: 01-08-2018 12:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük POMEM'de yapılacak polis özel harekat yemin töreninde konuştu. Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da asker eşi ve bebeğinin PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağında şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Hakkari'de dün teröristlerin düzenlediği hain saldırı sonrası asker eşi ve bebeği şehit düşmüş ve Türkiye'nin yüreği yanmıştı. Terörü lanetleyen Süleyman Soylu, ''Artık kimse bizim operasyonlarımıza laf söyleyemez. Türkiye terörle mücadelede geri dönülmez yoldadır. PKK, dün de bugün de bebek katili.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Süleyman Soylu, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Süleyman Soylu konuşmasında şunları söyledi:

''Dün hemen görüştüm. Çelik gibi bir iradesi var. Bana dedi ki, “Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun. Hiçbir şeyden korkmayın. Amerika 5 bin TIR gönderip de PKK’yı ve PYD’yi orada besleyecekmiş. Avrupa onlara destek verecekmiş. Bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız bu toprakları onlara mezar etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi.

''BİR ANNE VE BEBEĞİNE PUSU KURDULAR''
Asker olan eşini görev yerinde ziyaret etti, dönerken yola kurulan pusuda şehit oldu. Mesai arkadaşlarım, benim polis kardeşlerim; burayı iyi dinleyin. Batıda Avrupa’da teröriste destek verenler, ülkelerinde oturma hakkı verenler, siyasi sığınma taleplerini ikiletmeyenler, 5 bin TIR silah gönderenler, profesyonel katilleriyle bunlara eğitim verenler, akıl verenler, taktik verenler, moral verenler, Amerika’dan 10 bin km öteden adamlarını gönderip Kandil’de PKK’nın katillerine eğitim verenler, dernekleri üzerinden para gönderip, Anadolu’nun birliğini bozmaya çalışanlar, ay yıldızlı bayrağa göz dikenler; bir anne ile 11 aylık bebeğine pusu kurdular.

''ARTIK KİMSE LAF SÖYLEMESİN''
Bu cinayetin görmezden gelinip, üstü örtülür bir yanı yoktur. Artık hiçbirisi ne bizim operasyonlarımıza laf söyleyebilir, ne mahkemelerimize yargılamalarımıza laf söyleyebilir. Ne de kiminle alışveriş yapacağımıza laf söyleyebilir. Besleyip büyüttükleri budur. PKK’nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katiliydi.

''DÜNYA BU KONUDA İKİ YÜZLÜ''
Biz inanıyoruz ki, onlar şu anda aramızdadırlar. Çünkü biz onların öldüğünü zannederiz ama onlar diridirler ve bizimle birliktedirler. Dünya bu konuda dün de iki yüzlüydü, bugün de iki yüzlüdür. Dünyada kimsenin terörle mücadele ettiği falan yoktur. Kimse Ortadoğu’ya 10 bin km öteden terörle mücadele için gelmiş değildir. Kendi askerinin canı yanmasın diye teröristlere destek verip Ortadoğu’yu yağmalamak isteyen bir akıl bugün masum insanlara bu acıları yaşatmaktadır.

''TÜRKİYE'YE LAF GEÇİREMİYORLAR''
Bugün dünden bir farkımız vardır. Bugün kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Türkiye terörle mücadelede geri dönülmez bir yola girmiştir. Türkiye’ye laf geçiremiyorlar. Parmak sallıyorlar, tehdit ediyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değildir. En büyük ortakları PKK bugün can çekişmektedir. Bugün kanlı ortaklarını kurtarmak istiyorlar.

''YAZIKLAR OLSUN''
Benim burada bir beklentim var. Bir şey istiyor ve bunu görmek istiyorum. Bakan olarak değil, bu ülkenin vatandaşı olarak şurada masum şekilde oturan şuradaki vatandaşlarımızdan birisi olarak bunu duymak istiyorum. Sandığa gittiğim zaman oy pusulasında PKK’nın sözcülüğünü yapan partileri görmüştüm. O partilere oy isteyen, “Bir oy bize, bir oy şu partiye” diye seçmenine akıl veren partileri görmüştüm. Evet Trabzon’da Eren Bülbülümüzü şehit eden, evet o azılı caninin, o alçağın hainin cenazesine giden o 4 tane milletvekili rahat ettiler mi etmediler mi bunu sormak istiyorum. Yazıklar olsun.

''PKK İLE KOL KOLA YÜRÜYENLER VARDI''
Güya adalet için Ankara’dan İstanbul’a 'Sırtımızı PKK’yı yasladık' diyen adamlarla kol kola yürüyenler vardı. Seçim öncesi bunları hapishanede ziyaret edenler vardı. Ben bunlardan bir şey duymak istiyorum. Bu makamlar gelir geçer. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da olacak. Milletin karşısına çıkıp “Allah bu PKK’nın da ona destek verenlerin de belasını versin” diyecekler mi, diyemeyecekler mi? Bunu merak ediyorum.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Uzman Çavuş 01 Ağustos 2018 13:16 ah ulan fetö ah ulan fetö 40 yıldır yuvalandın dağı daşı bombalattın haber bilgi verdin hainlere,pusuya giderken pusuya düşürdün vatan evlatlarını ALLAH sana özel ateş yaratsın cehennem kabul etmez seni vatan düşmanı kanı sütü bozuk dönme takkeli ABD İSRAİL ajanı peygamber düşmanı kuran düşmanı papaz ah bi eleme geçecen ki,Rabbim o canı firavundan bin kat azapla çıkarsın ölmeyesin anırasın merkep gibi günlerce inşaallah

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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