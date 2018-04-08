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Türkiye'yi yasa boğan jet kazası soruşturmasında yeni gelişme

Türkiye'yi yasa boğan jet kazası soruşturmasında yeni gelişme

İran'da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği Başaran Holding'e ait özel jetle ilgili kaza soruşturmasının, İran yerine Kanada ya da başka bir Avrupa ülkesinde yapılabileceği öğrenildi. Uzmanlar, yer değişikliğinin İran'ın uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında geri kalması nedeniyle olabileceğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 08-04-2018 20:20 - Güncelleme: 08-04-2018 20:20

Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, Başaran Holding'e ait özel jetin Dubai'den İstanbul'a dönerken İran'da düşmesinin ardından, kaza nedenine ilişkin araştırmanın olay yeri olan İran'da yapılacağı açıklandı. İki pilot, bir hostes ile birlikte 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili yapılacak teknik araştırma öncesinde de TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti için tescilin olduğu Türkiye'den bir ekip ile uçak üreticisi Kanada'dan bir ekibin soruşturmada yer alacağı öğrenildi.

Havacılık uzmanları ise İran'dan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı kaza nedenine ilişkin soruşturmanın Kanada veya bir Avrupa ülkesinde yapılabileceğini kaydetti. Uzmanlar, uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında da kapalı kutu olan İran'da, teknik yetersizlik görülmesi halinde soruşturmanın yer değiştireceğini ifade etti. Buna göre de ilk olarak Bombardier'ın genel merkezinin bulunduğu Kanada veya bakım tesislerinin olduğu bir Avrupa ülkesinin seçilebileceği aktarıldı.

Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulundu

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