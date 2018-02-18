Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 3'ü öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türkiye’ye karşı savaşmak isteyen üç Avrupalı terörist öldürüldü. Terör örgütü bugün yaptığı açıklamada, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin 10 Şubat’ta Cinderes’te, Hollandalı Sjoerd Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen 3 ismin de aralarında olduğu yabanca YPG'liler basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'yi tehdit etmişlerdi. Avrupalı teröristlerin kimlik bilgileri ise şöyle açıklandı: