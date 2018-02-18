Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 3'ü öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türkiye’ye karşı savaşmak isteyen üç Avrupalı terörist öldürüldü. İşte o teröristler...

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 3'ü öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türkiye’ye karşı savaşmak isteyen üç Avrupalı terörist öldürüldü. Terör örgütü bugün yaptığı açıklamada, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin 10 Şubat’ta Cinderes’te, Hollandalı Sjoerd Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldürüldüğünü duyurdu. Öldürülen 3 ismin de aralarında olduğu yabanca YPG'liler basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'yi tehdit etmişlerdi. Avrupalı teröristlerin kimlik bilgileri ise şöyle açıklandı:

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Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 3'ü öldürüldü

Kod Adı: Baran Galicia
Adı Soyadı: Samuel Prada Leon
Doğum Yeri: Ourense, 1993
Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018

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Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 3'ü öldürüldü

Kod Adı: Kendal Breizh
Adı Soyadı: Olivier François Jean Le Clainche
Doğum Yeri: Malestroit, 1977
Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018

36
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 3'ü öldürüldü

Kod Adı: Baran Sason
Adı Soyadı: Sjoerd Heeger
Doğum Yeri: Netherland, 1993
Ölüm Yeri ve Tarihi: Deyrizor / 12 Şubat 2018

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