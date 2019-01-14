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Türkiye'yi tehdit eden Trump'a Erdoğan'ın mesajı ile cevap

Türkiye'yi tehdit eden Trump'a Erdoğan'ın mesajı ile cevap

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılında Twitter'da yaptığı paylaşım ile cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 10:43 - Güncelleme: 14-01-2019 10:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken açıklamalarına devletin kurumlarından birbiri ardına yanıtlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur" diye paylaşımda bulunmuştu.

Bu açıklamadan hemen sonra Milli Savunma Bakanlığı da küstah sözlere yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter'da tekrar paylaşarak Trump'a cevap verdi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Aklın sesi 14 Ocak 2019 12:08 İnsanları korkutursanız beyin kendini kasmaya başlar.Beyin şöyle düşünür.Teklike algıladım,bunun için faaliyetlerimin bazılarını durdurmam gerekir der.Sağlıklı düşünme ve sağlıklı karar verme merkezlerini devre dışı bırakır.Yani beynin düşünme merkezi felç olur.Hiç bir şeyden beyin sağlığınız için korkmayın.Daha doğrusu beyninizi korkutmayın.Korku insan beynini dolaylı yoldan felç eder.

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