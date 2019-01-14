Türkiye'yi tehdit eden Trump'a Erdoğan'ın mesajı ile cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın tepki çeken açıklamalarına devletin kurumlarından birbiri ardına yanıtlar gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur" diye paylaşımda bulunmuştu.

Bu açıklamadan hemen sonra Milli Savunma Bakanlığı da küstah sözlere yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran 2015 tarihinde Twitter hesabındaki mesajında, "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın yaklaşık 3,5 yıl önceki mesajını Twitter'da tekrar paylaşarak Trump'a cevap verdi.

Trump Türkiye'yi açık açık tehdit etti İbrahim Kalın yanıt verdi