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Türkiye'yi sarsan ByLock tuzağı şarkıyla başlamış

Türkiye'yi sarsan ByLock tuzağı şarkıyla başlamış

Avukat Zerrin Gölyeri, bir yaz gecesi Türkçe pop dinlerken, üç yıl sonra ByLock’çu diye gözaltına alınacağını tahmin bile edemezdi. Dosyayı inceleyen bilirkişi, Gölyeri’nin müzik dinlemek için tıkladığı ‘Frezzy’ adlı platformdan gizlice ByLock’a yönlendirildiğini saptadı. En az 11 bin 480 kişinin ‘ByLock’tan aklanmasını sağlayan ‘Mor Beyin tuzağı’ işte böyle ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 08:51 - Güncelleme: 30-12-2017 08:51

18 Mayıs 2017 sabahı kapısı polis tarafından çalınıp “FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındınız” denilen avukat Zerrin Gölyeri, kendisine kötü bir şaka yapıldığını düşündü. 34 yaşındaki Gölyeri’ne, telefonunda ByLock olduğu açıklandı. Dört avukatla birlikte gözaltına alınan Gölyeri şaşkındı. Komisere “Ben Kemalistim, bu adamlarla ne ilgim var?” dedi. Komiser, “Kemalistler zaten her şeyin mizansen olduğunu düşünüyor” diye yanıt verdi. Gölyeri gözaltındayken, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Erinç Sağkan ve avukat Deniz Aksoy, Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. İki avukat, soruşturmayı yapan savcılara “Kefiliz. Çocuklarda ByLock olması imkânsız. Masum olduklarını ispatlayacağız” dedi. Beş avukat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; Sağkan ve Aksoy ilerleyen günlerde inceleme için Siber Suçlar Daire Başkanlığı ile görüştü. Yetkililer “Bizim böyle bir altyapımız yok” dedi.

BYLOCK SERVER'INA BAĞLANMIŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Savcı Adnan Gümüş telefonu rapor için 23 Haziran 2017’de bilirkişi Ahmet Hakan Erdoğan’a gönderdi. Erdoğan, emekli binbaşıydı. Balyoz Davası’nda hazırladığı rapordan ötürü FETÖ’nün baskısına uğramıştı. Erdoğan’ın yaptığı incelemede Zerrin Gölyeri 3 Haziran 2014’te ByLock server’ına bağlanmış görülüyordu. Ancak ne görüşme içeriği ne de “ID” (kullanıcı) kayıt bilgisi vardı. Araştırmasını derinleştirince tuzağı fark etti. Gölyeri, o saatte ‘Freezy’de bir şarkı dinlerken, gizli reklama tıklayınca ByLock’a yönlendirilmişti. Erdoğan  ‘Namaz Vakitleri TR’ ve ‘Kıble Pusulası’ uygulamalarında da bu yöntemin uygulandığını saptadı. 18 Temmuz 2017’de raporunu savcılığa sundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın gizliliğini hatırlattığı için Erdoğan raporu kimseyle paylaşmadı. Bürokrasinin kuşkuyla yaklaştığı rapor, feryatların yükselmesiyle duyulur oldu. Ancak zaman geçiyor, mağduriyet artıyordu.

İHRAÇ EDİLEN KARDEŞLER

Bu mağdurlardan biri de Levent Mazılıgüney’di. Mazılıgüney, Milli Savunma Bakanığı’nda iç denetçiydi. İktisat, hukuk ve mühendislik mezunuydu.

Darbe girişiminden sonra komando yüzbaşı kardeşi 4 Kasım 2016’da açığa alınınca ByLock’un adını duydu. ODTÜ kütüphanesine kapanıp ByLock’u araştırdı. Kardeşi 11 Ağustos ve 3 Eylül 2014’te ByLock’a girmiş görünüyordu. Oysa bu tarihte kardeşi dağda operasyondaydı. Mazılıgüney, 8 Kasım 2016’da rapor hazırlayıp ulaşabildiği bürokratların önüne koydu. Ancak Mazılıgüney, 14 Aralık 2016’da “Kardeşinde ByLock var” denilerek açığa alındı. Ardından TSK’da görev yapan üçüncü kardeşleri de...

FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

O günlerde, yine ByLock’tan ötürü ihraç edilen deneyimli bir bürokratla omuz omuza verdi. Bir çözüm yolu ararken, ortak arkadaşları bilirkişi Erdoğan ile temas kurdu. Böylece Erdoğan’ın ‘Mor Beyin’i ortaya çıkaran raporundan haberdar oldular. Fakat Erdoğan, soruşturmanın gizliliği nedeniyle raporu paylaşmıyordu. Son çare, adını gizli tutan kamu görevlisi, Erdoğan’ın fark etmediği bir anda raporun fotoğrafını çekti.

Mazılıgüney ve arkadaşı, raporun fotoğrafını ByLock’taki mağduriyetleri sosyal medyada duyuran Avukat Ali Aktaş’a verdi. Ankara’da 4 Ekim 2017’de Saadet Partisi Genel Merkezi’ndeki buluşmada fotoğrafı alan Ali Aktaş, Twitter’dan mağdurlara çağrıda bulunarak, ‘Namaz Saatleri TR’, ‘Kıble Pusulası’ ve ‘Frezzy’ indirenlerin ulaşmasını istedi. Ardından İstanbul’dan bilirkişi Koray Peksayar ile buluştu. Peksayar, Balyoz Davası’nda kumpası açığa çıkaran bilirkişilerdendi. Peksayar, ikinci bir rapor yazarak, mağdurlarla paylaştı. Nihayet iki gün önce ByLock’u kullanmadığı halde kullanmış gibi işlem yapılan 11 bin 480 kişi aklanmış oldu.

İŞLERİNE DÖNEMEDİLER

Ne var ki tuzağın ortaya çıkmasını sağlayan Levent Mazılıgüney’in kardeşi listede değildi. Üç kardeş de işlerine dönemedi. Mazılıgüney’in yüzbaşılıktan ihraç edilen kardeşi halen Diyarbakır’da yargılanıyor. Bir şarkı dinlerken ByLock’a bağlanarak, bütün bu hikâyenin ilk kahramanı olan avukat Zerrin Gölyeri hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

ÇOĞU 137 İLE BİTEN NUMARALAR

BİLİRKİŞİ Ahmet Hakan Erdoğan, ByLock’un dokuz IP’sinin bulunduğunu, listeden çıkarılanların çoğunlukla sonu 137 ile biten IP numarasına bağlananlardan oluştuğunu belirtti. Erdoğan diğer IP’ler üzerinde de çalıştıklarını, mağdur sayısının artabileceğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Mustafa Atiker 30 Aralık 2017 09:48 Bu mağdur olanların tamamının listesini yayınlayın bir bakalım. Alırken ismini yayınladıklarınızla veya hiç içeriye almadıklarınızla uyuşuyor mu?!

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