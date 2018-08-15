Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ödeyecekler

Türkiye ekonomisini, Trump tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor. CNN International'da yayınlanan bir yorumda Türkiye'deki istikrarsızlığın çevre ülkeleri de etkileyebileceği belirtilerek, ABD yönetimine Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya kaydırabileceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere merkezli Chatham House'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayınlanan haber analizde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarın Batı dünyasını da etkileyeceğinin altı çizildi.

Hakura, Türkiye'de olası istikrarsızlığın sınırlarının ötesinde sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, "Türkiye muhtemelen artık ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyecek. Ülkeyi yöneten kim olursa olsun, yaralı bir Türkiye büyük olasılıkla çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacak" vurgusunu yaptı.

Hakura, Türkiye'nin krizin derinleşmesiyle birlikte atacağı adımlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir."