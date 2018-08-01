  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda flaş gelişme!

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda flaş gelişme!

SAMSUN Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki kişinin darbedilmesine ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 00:43 - Güncelleme: 01-08-2018 00:43

SAMSUN Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşlı bir adama şiddet uygulan ve bir iş yeri kamerası tarafından kaydedilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu arada yaralama olayıyla ilgili iki kişinin ifadesi alınarak serbest bırakılan kişiler hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018 tarihinde ulusal basında yer alan "72 yaşındaki adam öldüresiye dövüldü" başlıklı habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haberde adı geçen 1948 doğumlu mağdur S.Y'nin, 24 Temmuz'da meçhul şüpheliler tarafından yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Aynı gün Bafra ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla gelerek tedavisini yaptırdığı sırada adli olarak bilgi sahibi olunarak soruşturma başlatılmış, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından meçhul şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından tespitlerinin yapılması talimatı verilmiştir. Haber içeriğinde bulunan kamera kayıtlarından yaralama suçunu gerçekleştiren C.Y. ve Ç.Y.D. kimlikleri tespit edilerek kolluk tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardır.

YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30 Temmuz 2018 tarihinde tevzi edilmesi ve kamera görüntülerinin çözümünün yapılması sonucunda olay daha ayrıntılı değerlendirilerek şüphelilerin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, adli kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin yakalanma çalışması devam etmektedir. Olaya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'yi dehşete düşüren olayda flaş gelişme! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • vatansever 01 Ağustos 2018 01:33 Önce bırakıp sonra yakalama kararı vermek ne demek? Bu süre içinde yasalar mı değişti? Bu tepkiler olmasaydı yakalama kararı çıkar mıydı? Adalet bakanı ne iş yapar merak ediyorum. Olmayan adaletin bakanı.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro