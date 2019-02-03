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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerle ilgili flaş gelişme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir genç kız ile erkek arkadaşının darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltı kararı alınan iki polis hakkında mahkeme kararını verdi. Başpolis V.C. mahkemece serbest bırakılırken diğer polis memuruyla ilgili de adli kontrol şartıyla salınıverildi.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 19:49 - Güncelleme: 03-02-2019 19:49

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıyı yanlış yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan başpolis M.B. ve polis memuru V.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen polislerden V.C, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki sorgusu tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

YENİDEN GÖZALTI

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramış, olayla ilgili ifadelerinin ardından emniyetten salıverilen 6 şüpheli, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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