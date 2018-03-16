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Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana'daki sapık için karar çıktı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Adana'daki sapık için karar çıktı!

Adana'da komşusunun düğünü sırasında uyuyan 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara kalkıştığı sırada yakalanan sapık için ilk duruşmada karar çıktı.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 14:07 - Güncelleme: 16-03-2018 14:07

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkum edildi.

Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada 4,5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 45 yıl, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkum etti.

AİLE İTİRAZ EDECEK
Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • yüzdeyüzmilli 16 Mart 2018 14:40 Onun cezasini iceride keseceklerdir. Evlat hasretiyle yanan müebbet yemis mahkumlarin eline düsecek bu yaratik!!! KACARI YOK!!!

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