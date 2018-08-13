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Türkiye'ye yapılan dolar operasyonuyla ilgili bomba detay! Bu gece Londra'da yapıldı

Türkiye'ye yapılan dolar operasyonuyla ilgili bomba detay! Bu gece Londra'da yapıldı

ABD’nin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ilişkisi ortaya çıkan bir papaz yüzünden Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik saldırıda bu gece yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Doların bu gece 7.20'ler seviyesine gelmesiyle ilgili ise Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırının boyutlarını gösteren flaş bir detay gündeme geldi. Türkiye saatiyle 20.00 ve 22.00'de piyasa kapalı olmasına rağmen Londra'da bazı bankalar üzerinden döviz işlemleri yaptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 09:50 - Güncelleme: 13-08-2018 09:50

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik 15 Temmuz saldırısında bu gece olağanüstü gelişmeler yaşandı. Akşam saatlerinde "Asya piyasaları açıldı" başlıklı haberlerle dolar 7.20 TL seviyesine yükseldi.

Hemen ardından dolarla ilgili özellikle sosyal medyada "mevduatlara el konulacak", "Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek", "ATM'lerden para çekilemeyecek" gibi yalan haberler ortaya saçıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak doların ateşinin yükselmesinin ardından "Piyasaları rahatlatacak aksiyon planı hazır" açıklamasıyla pazar gecesi başlatılan operasyona karşı devletin kararlı duruşunun bir kez daha altını çizdi.

AMERİKAN BANKASI MORGAN STANLEY DE OPERASYONDA: Doların bu gece 7.20'ler seviyesine gelmesiyle ilgili ise Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırının boyutlarını gösteren flaş bir detay gündeme geldi. Buna göre Türkiye saatiyle 20.00 ve 22.00'de piyasa kapalı olmasına rağmen Londra'da bazı bankalar üzerinden döviz işlemleri yaptırıldı.

HABERLER SERVİS EDİLDİ: Türkiye'ye karşı yapılan dolar operasyonu, "Asya piyasaları açıldı, dolar fırladı" şeklinde yalan haberler servis edilerek gerçekleşti. Sözkonusu bankalardan birinin ABD merkezli Morgan Stanley olduğu iddia ediliyor. Buna göre Morgan Stanley kapalı olan Londra borsasını kullanarak operasyon yaptı. Dolar kurunun artışı Asya merkez olarak gösterildi.

LONDRA'DAN OPERASYON NASIL YAPILDI: İddiaya göre Londra'da banka, fon ve forex yöneticileri piyasa kapalı olmasına rağmen bilgisayarlarını açıp işlem yaptılar. Morgan Stanley'nin Londra'daki yöneticileri bu geceki Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen döviz operasyondaki en çok talebi yapan kişiler. Olmayan Türk liralarıyla borçlanıp dolar aldıkları tespit edilen şebekenin bu operasyonuna karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini açıkladı. Bu yolla Türk lirasına karşı saldırı dolar üzerinden yürütülen spekülasyona da izin verilmedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 10:03 'Yeni Ekonomik Model': Hangisi yeni? TL, dolar karşısında bir günde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Üstelik bu düşüş süreci neredeyse yılın başından beri sürmekte.

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