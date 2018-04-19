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Türkiye'ye petrol mesajı: İş birliğine hazırız

Türkiye'ye petrol mesajı: İş birliğine hazırız

Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Abdurrahman Osman Abdurrahman, Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 18:25 - Güncelleme: 19-04-2018 18:25

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın enerji alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mektubunu, Bakan Abdurrahman'a takdim etti.

Abdurrahman, Büyükelçi Neziroğlu'nu kabulünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yılki Sudan ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

'HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Tarafların, ekonomik alanda son dönemde güzel işler yaptığını dile getiren Abdurrahman, "Bakanlık olarak Türkiye ile petrol alanında her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu da "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın mektubu, iki ülke arasında imzalanan mutabakatı harekete geçirme çağrısındadır. Türkiye, petrol endüstrisinin her aşamasında Sudan ile çalışma arzusundadır." diye konuştu.

Türkiye'nin tüm ekonomik alanlarda Sudan ile iş birliği yapmak istediğini dile getiren Neziroğlu, Sudan'ın Afrika kıtasında stratejik konumuna sahip olduğunu vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Nisan 2018 18:55 seçil var ya artık çok duyarız bunları....

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