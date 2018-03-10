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Türkiye'ye küstah tehdit! Kendimizi savunuruz!

Türkiye'ye küstah tehdit! Kendimizi savunuruz!

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi Türkiye'nin on binlerce teröristin sınırlarından geçmesine izin vererek terörü desteklediğini iddia etti. Caferi'nin yaptığı skandal açıklamalar büyük tepki çekti.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 21:47 - Güncelleme: 10-03-2018 00:23

Suudi Arabistan, Katar ve Körfez ülkelerinin bir kısmının terör örgütlerine mali destekte bulunduklarını belirten Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin de on binlerce teröriste sınırlarını açtığını ve onları silahlandırdığını iddia etti.

Caferi, Suriye'nin ‘Türkiye'nin işgaline' karşı ülkenin her bir parçasını savunmak için her şeyi yapacağını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Caferi, Türkiye'nin on binlerce teröristin sınırlarından geçmesine izin vererek terörü desteklediğini savundu.

Türkiye'nin teröristleri silahlandırdığını, mali destek verdiğini ve topraklarında eğitim kampları kurduğunu iddia eden Caferi, aynı zamanda da teröristlerin zehirli kimyasallara ulaşmasına izin verildiği iddiasında bulundu.

'TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili de konuşan Caferi, "Suriye, topraklarının her bir parçasını savunmak konusunda tereddüt etmeyecektir. Silahlı terör örgütlerinden de gelse; Türk, Amerikalı ya da İsrailli güçlerin işgali de olsa…" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • sadık 10 Mart 2018 10:05 hadi abd ye saldırda görelim sallama

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