Türkiye'ye karşı darbe çağrısı mı? ABD'li dergide skandal yazı!

ABD'nin haftalık haber dergisi Newsweek'te Türkiye ile ilgili skandal bir makale kaleme alındı. Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı düzenlediği Afrin operasyonu sanki Kürt halkına karşı düzenlenmiş gibi yansıtıldı. FETÖ diliyle yazıldığı açık ve ortada olan makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakaret içeren ifadeler yer aldı. Erdoğan'a oy veren vatandaşlar da aşağılandı.

"TÜRK ASKERİ SURİYE'YE GİRDİ"

Türk askerinin Suriye'ye girmesinden rahatsız olunduğunu dile getiren dergideki makalede, Türk bayraklarıyla bölgede yürütülen faaliyetlerin bölge halkını evinden, yerinden, yurdundan ettiği ifadeleri yer aldı.

Türk askerinin terörden arındırdığı Afrin'de özellikle sivil halkın duyduğu memnuniyet ve şükran her geçen gün artarken, Newsweek'te yer alan bu makale, nasıl bir algı oluşturulmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

PAPAZIN TUTUKLANMASI

Jonathan ve Albert Watchel'in kaleme aldığı yazıda dile getirilen bir diğer durum Papaz Brunson'un tutuklanması durumu oldu. Türkiye'nin haklı nedenlerle tutuklandığı Brunson'un durumundan şikayetçi olunan makalede, Brunson'un teröristlerle gerçekleştirdiği misyonerlik faaliyetlerine değinildi.

S-400 VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dergide yer alan haberin en dikkat çekici bölümü de S-400 ve Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bölümü oldu. Türkiye'nin NATO üyesi olarak hem F-35'leri almasını hem de S-400'leri almasından duyduğu rahatsızlık dile getirilirken, Başkan Erdoğan'ın yeni dönemde uluslararası ilişki ve ticarette Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Brezilya ile daha yakınlaşılacağını açıklamasını hedef aldı.

Makalede ayrıca NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in Türkiye ve Erdoğan aleyhine düzenlediği kampanyalardan bahsedildi. Dünya'nın en güçlü ülkesi diye ifade edilen ABD'nin Türkiye konusunda yapabileceklerinin olduğu dile getirildi. Ayrıca ABD'nin Ermeni soykırımını kabul etmesi gerektiği diğer skandal ifadeler arasına girdi.

'DÜNYA ELİNİ ÇABUK TUTSUN'

Makalenin son kısmında ise Batı'nın Türkiye'ye borç vermeyi bırakması gerektiği ve ekonomik yaptırımların uygulanması gerektiği ifadeleri dikkat çekti. Dünyanın elini çabuk tutması çağrısı yapılan makalede 'Dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk davranırsa, dünyamız o kadar güvende olacaktır.' ifadeleri Türkiye'ye karşı yeni bir darbe çağrısı gibiydi.

BAŞKANLIK SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabında, Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" makalenin, Türkiye hakkında en kötü yazılardan biri olduğu paylaşımını yaptı.

Ünlü dergideki Türkiye makalesine sert tepki