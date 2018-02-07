Türkiye'ye karşı bir oldular! Bir terör örgütü daha YPG'nin yanında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

TSK, harekatın başlangıcından bugüne terör örgütlerinin eğitim kampları, silah mevzileri, tünelleri başta olmak üzere işgal altında tuttuğu çok sayıda yerleşim yerini teröristlerden arındırdı.

Bölgeden gelen görüntüler, işgal edilen yerlerin terör örgütü PKK'nın üssü haline dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca PYD/YPG'nin, PKK'nın Suriye uzantısı olduğunu ortaya koyan pek çok görüntü de kayda alındı.

HER YERDE ÖCALAN POSTERLERİ VAR

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den arındırılan yerleşim yerlerindeki binalar, duvarlar, tüneller ve üs bölgelerinde, YPG ve PKK'nın simgelerinin yanı sıra terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer alması da dikkati çekti. Silahlı insansız hava aracı tarafından bombalanan, PYD'li teröristlerce Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı da PYD'nin, PKK ile iş birliğini belgeledi.

BÜLBÜL DAĞI İÇİN GİRİLEMEZ DİYORLARDI

Ayrıca TSK ve ÖSO askerlerince teröristlerden arındırılan, "girilmez" denilen Bülbül'de çekilen görüntüde, terör örgütlerince eğitim ve toplantı yeri olarak olarak kullanılan binadaki PYD/PKK iş birliği bir kez daha belgelendi. Duvarlarda terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğu görülen videoda, sözde Kürdistan'ı gösteren haritanın olduğu saat de öne çıktı. Öldürülen teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı tablolar ile terör örgütü PYD/PKK'nın simgelerini ayaklarının altına alan askerlerin, duvarlardaki bu poster ve sözde haritaları silahlarının namlusuyla parçalayıp yere attığı görüntüye yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTÜ TKP/ML DE YANLARINDA

Öte yandan terör örgütü PYD/PKK, Türkiye düşmanı diğer terör örgütlerinden de destek bulurken, TKP/ML'li teröristlerce kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, elleri silahlı, yüzleri çaputla kapalı teröristler, okudukları bildiride, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PYD'nin yanında yer alacaklarını açıkladı.

SİLAHLI FOTOĞRAFLAR

Harekatı "sivillere yönelik bir operasyon" algısına oturtmaya çalışan PYD/PKK'lı teröristlerin, kıyafetlerini çıkararak cephe hattında bile sivil elbiseler giydiği, etkisiz hale getirildiklerinde de Türk Silahlı Kuvvetlerini, "sivil katliamı" yapmakla suçladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Afrin'de çekildiği iddia edilen ve terör örgütü mensuplarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde de intihar saldırısı gerçekleştiren bir kadın teröristin fotoğrafıyla yapılan sözde geçit töreninde, ellerinde silahlar bulunan sivil kıyafetli kadın ve çocuklar öne çıktı.