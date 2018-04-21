  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'ye gelecekti! MOSSAD öldürdü

Türkiye'ye gelecekti! MOSSAD öldürdü

Malezya’da öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın ailesi, saldırıyı Mossad’ın gerçekleştirdiğini iddia etti. Malezya İslam Partisi de bu iddiayı destekliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-04-2018 18:07 - Güncelleme: 21-04-2018 18:07

Bu sabah Malezya’da maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülen Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş’ın babası, saldırının arkasında İsrail’in istihbarat örgütü Mossad’ın olduğunu söyledi. Al Jazeera kanalının internet sitesine konuşan baba, Malezyalıların soruşturmayı düzgün bir şekilde yürütmesini istediğini belirtti.

Haberi manşetten duyuran Al Jazeera, Fadi el-Batş’ın bugün bir konferans için Türkiye’ye gelmeyi planladığını da ifade etti.

 
Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, şüphelilerin "bir istihbarat örgütüne bağlı Avrupalılar" olduğunu söyledi. 

Malezya İslam Partisi (PAS) Genel Başkanı Abdul Hadi Awang, başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim insanı Fadi el-Batş’ın hayatını  kaybetmesine ilişkin, "Mossad ve Siyonist ajanlarının ülke sınırlarımıza  nüfuz ettiği düşüncesi insanların aklını karıştırıyor. Mossad, dünyada Müslüman liderleri öldürmesiyle tanınıyor" dedi.

Awang, benzer suikastların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus  ve Lübnan'da da gerçekleştiğine dikkat çekerek, "İsrail büyük güçlerin arkasına  saklanarak terör eylemleri yapmaktadır. Malezya hükümetini bu cinayeti sorgulamaya ve İsrail'e karşı temkinli olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Batş, Kuala Lumpur'daki  evinden çıkıp sabah namazı için camiyi gittiği sırada yolda kimliği belirsiz  motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik  mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını  yitirdi.

Gazze nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek  veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu.

Malezya üniversitesi (UM) mezunu olan Batş, eşi ve üç çocuğuyla  yaklaşık 10 yıldır Malezya’da yaşıyordu.

Batş'ın, sabah namazı için gittiği camide gönüllü olarak imamlık  yaptığı belirtildi.  

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'ye gelecekti! MOSSAD öldürdü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro