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Türkiye'ye F-35 teslimatına tutuklu papaz şoku

Türkiye'ye F-35 teslimatına tutuklu papaz şoku

İZMİR'de yargılanan Andrew Craig Brunson'un tutukluluk hali ABD'yi fena gerdi. Amerika'nın her fırsatta serbest kalması çağrısı yaptığı Brunson krizi şimdi de F-35'lerin yoluna taş koydu.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 09:12 - Güncelleme: 27-04-2018 09:12

Amerikalı üç sanatörün, Türkiye'ye teslim edilecek Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi için ABD Senatosu'na teklif verdiği duyuruldu. Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre ilgili yasa tasarısı, senatörler James Lankford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis tarafından sunuldu. 

Lankford, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aldığı stratejik kararların hatalı olduğunu ev ABD çıkarlarına ters düştüğünü iddia etti ve F-35'lerin Türkiye'ye transferinin riskli olduğunu öne sürdü.

Senatörlerin teklifi, rahip din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle verdiği duyuruldu.

İzmir’de FETÖ ve PKK terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson, hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

S-400 KRİNİNİ BİLE ÖNÜNE GEÇTİ: Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının, ABD'den, F-35 savaş uçaklarının alınmasını etkilemeyeceğini söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • yavuz 27 Nisan 2018 09:24 ver papazı al papazı bitsin coni coni ilk defa galiba başına bunlar geliyor alışmışlardı her isteğini yerine getiren tasmalı bir ülkeye geçti coni o günler geçti biraz tarih okuyun ülkemizin genlerini iyi öğrenin ve kendinizle kıyaslayın yıllarca haraç vermişsiniz akdenize girmek için

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