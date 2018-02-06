Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler

2016’da dip yapan turizm sektörü 2017’de kendine geldi. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 27.8 artarak 32 milyon 410 bine ulaştı. Geçen yıl turist sayısı 25.3 milyon olmuştu. Türkiye’nin turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26.3 milyar dolar oldu. Peki Türkiye’yi en çok hangi turistler ziyaret etti? İşte Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralaması... Twitter

Facebook

Google Plus

1 21

2016’da dip yapan turizm sektörü 2017’de kendine geldi. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 27.8 artarak 32 milyon 410 bine ulaştı. Geçen yıl turist sayısı 25.3 milyon olmuştu. Türkiye’nin turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26.3 milyar dolar oldu. Peki Türkiye’yi en çok hangi turistler ziyaret etti? İşte Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralaması... 20- İsveç 2017 yılında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler listesinin 20’nci sırasında İsveç 289 bin turistle yer aldı. Geçen yıl Türkiye’ye İsveç’ten gelen turist sayısı 320 bindi. 2016’ya göre söz konusu ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısında yaşanan kayıp ise yüzde 9 olarak gerçekleşti. Twitter

Facebook

Google Plus

2 21

2016’da dip yapan turizm sektörü 2017’de kendine geldi. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 27.8 artarak 32 milyon 410 bine ulaştı. Geçen yıl turist sayısı 25.3 milyon olmuştu. Türkiye’nin turizm geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26.3 milyar dolar oldu. Peki Türkiye’yi en çok hangi turistler ziyaret etti? İşte Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralaması... 19- PolonyaPolonya’dan gelen turist sayısı 2016’ya göre yüzde 43 artarak 205 binden 296 bine çıktı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 21