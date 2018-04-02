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Türkiye'ye düşebilir denmişti Çin'in uzay istasyonuna ne oldu?

Türkiye'ye düşebilir denmişti Çin'in uzay istasyonuna ne oldu?

Çin'in kontrolden çıktığı açıklanan ve dün(pazar günü) Türkiye'ye düşebileceği endişelerine yol açan uzay istasyonu Tiangong-1 infilak etti.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 09:14 - Güncelleme: 02-04-2018 09:14

Çin'e ait uzay istasyonunun yörüngeden çıktığı ifade edilmiş ve Türkiye'ye düşeceği korkusu oluşmuştu. Neyse ki korkulan olmadı ve  o uzay istasyonu atmosferde yanarak infilak etti ve kimseye zarar gelmedi.

BBC Türkçe'nin Çin haber ajansı Xinhua'dan aktardığı haberinde, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) TSİ 03:15 civarında Dünya'ya yeniden girdiği ve büyük bir kısmının Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiği açıklandı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, Pazartesi gece yarısı itibariyle Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtilmişti.

Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.2013'TE GÖREV SÜRESİ BİTMİŞTİ

Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.

1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

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