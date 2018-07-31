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Türkiye'ye döviz yağdı! İkinci çeyrek rakamları açıklandı

Türkiye'ye döviz yağdı! İkinci çeyrek rakamları açıklandı

TÜİK turizm İstatistikleri II. Çeyrek (Nisan - Haziran 2018) rakamlarını açıkladı. Verilere göre ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarken turizm geliri yüzde 30,1 artış gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 10:20 - Güncelleme: 31-07-2018 10:20

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %84,7’si yabancı ziyaretçilerden, %15,3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin $’ını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 636 $ oldu
Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 602 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 $ oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %24,9 arttı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişi oldu. Bunların %89’unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, %11’ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 arttı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin $’ını kişisel, 228 milyon 404 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı II. çeyreğine göre %4,4 azaldı
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 752 $ olarak gerçekleşti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 10:56 Sayın bakanıma ve Ekonomi ile ilgilenenlere söylüyorum Kur'daki oynakluk yeminle söylüyorum Piyasa hareketi değil bakın direk müdahale ediliyor.Finans merkezinden 2 yıllık tl kur hareketleri içeren işlemleri istesinler incelesinler.'2017 deb beri Cumhurbaşkanımzın her çıktığı konuşmada konuşma başlaması ile bitmesi arasındaki zaman biriminde kur'daki hareket incelensin çom net görülür.Daha ne diyeceği belli olmadan kur artıyor.Kur ile oynayanlar şunun farkında Türkiye ekonomisi sağlam sağlam olduğu içinde kur hareketlerinin paranın sağına "1" geleceği bu kısır dögü sürmez mutlaka bitecek biri bunu deşifre edecek veya biz ortaya çıkaracağız biliyorlar.Dediğim gibi doların reel fiyatı 3.20 Tl.ler olması gerekirken 5 Tl.ye dayandı yüksek kur iyi ama en fazla 4 Tl cıbarında olmalı buda % 4-5 enflasyon demek.

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