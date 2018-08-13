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Türkiye'ye bir destek de Senegal'den

Türkiye'ye bir destek de Senegal'den

Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Senegal'de vatandaşlar, Türk ekonomisine destek olmak için Türk markalarının kullanımın arttırma çalışmaları yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 22:26 - Güncelleme: 13-08-2018 22:26

Batı Afrika ülkesi Senegal'de bazı vatandaşlar, Türk ekonomisine destek olmak için birbirlerini Türk markası kullanmaya teşvik diyor. Senegalliler sosyal medyada, aralarında Türk Hava Yolları (THY), Çaykur, Marmarabirlik gibi Türk şirketlerinin de bulunduğu 30 kadar markayı liste halinde paylaşıyor.

Çevrelerini bu markaların ürünlerini kullanarak Türk ekonomisine destek vermeye ve Türk markalarını kullanmaya çağıran Senegalliler, ayrıca Amerikan ürünlerini de boykot ediyor.

Kampanyaya katılanlardan Muhammed Yusuf, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik saldırılar nedeniyle Senegal de kendi arkadaş gruplarında Türk mallarının satın alınmasıyla ilgili kampanya başlattıklarını söyledi.

15 Temmuz'daki darbe girişimiyle yapılamayanların şimdi ekonomi üzerinden yapılmaya çalışıldığına işaret eden Yusuf, "Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar ama bilmiyorlar ki Allah bizimle ve Türkiye ile. Türkiye'mizin ve aziz halkının bu sıkıntılardan kurtulması için Allah'a dua ediyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE AYAKTA İSE TÜM İSLAM ALEMİ AYAKTADIR"

Kampanyada Amerikan mallarını boykot, Türk mallarına teşviki amaçladıklarını dile getiren Yusuf, kampanyayı genişleterek devam edeceklerini belirtti.

Yusuf, "Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye'ye bir şey olursa hepimiz biteriz." ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Adam olmak 13 Ağustos 2018 23:52 Çok basit McDomalt kolalı içecekler Kahraman Maraş menşeli olmayan yalnızca haz peşindekilerin Kullanması gereken dondurmaları boykot olarak değil sürekli almasak adam oluruz bu kadar basit

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