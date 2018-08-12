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Türkiye'ye bir destek de İtalya'dan

Türkiye'ye bir destek de İtalya'dan

İtalya'dan liradaki sert düşüşle ilgili olarak Türkiye'ye dayanışma mesajı geldi. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Il Foglio gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde finansal denge açısından önemli rol oynadığını vurguladı. Moavero, Türk lirasındaki düşüşle ilgili olarak dayanışmaya ihtiyaç olduğunu aktardı.

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Eklenme Tarihi: 12-08-2018 09:43 - Güncelleme: 12-08-2018 09:43

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero açıklamalarda bulundu. Moavero, “İlk düşüncem, Akdeniz’in ticari ve mali dengesi açısından kritik bir oyuncu da olan, önemli bir ülke ile dayanışma göstermektir. Böyle bir kriz durumu herkes için kötü bir haberdir ve hepimizin üzerimize düşen yakınlığı göstermesini, aynı zamanda da Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki olası sonuçlarına karşı teyakkuzda olmasını gerektirir” dedi.

İtalya’da Avrupa Birliği’ne (AB) ve euro’ya şüpheyle yaklaşan partilerin geçen Haziran ayında kurduğu koalisyon hükümetine dışarıdan bakan olarak atanan Moavero, Türkiye’de yaşananların euro karşıtlarına da ders olması gerektiğini savundu. İtalyan Dışişleri Bakanı, “Türkiye’de yaşananlar, bizim kıtamızı da ilgilendiren bir husus hakkında düşünmemizi sağlamalıdır: Avrupa gibi sağlam bir bölgede, yani farklı devletler için güçlü bir ortak para birimi olan ve bir sorun yaşandığında bu devletlerarasında bir koruma ağı oluşturma kapasitesine sahip bir bölgede yer almak bir avantajdır. Yalnızca ulusal çerçevede referans alınabilecek bir para birimine sahip olmak ise mali kriz ve spekülatif saldırılar karşısında bu gibi garantiler sağlayamayabilir” dedi.

Moavero, “Euro gibi bir para birimine sahip olmanın olumlu olup olmadığı konusunda, ki bence olumludur, hala şüpheleri olanların Türkiye’de yaşananları dikkatle değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Pehhhhhh 12 Ağustos 2018 10:08 Mültecileri bize gönderecekler diyor, enayi İtalya Almanya söyleyince, 10 milyar euro acil gönderin yoksa mültecileri alın sosyal yardım yapın 1000 eurodan

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