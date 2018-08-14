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Türkiye'ye bir destek de Avrupa'dan

Türkiye'ye bir destek de Avrupa'dan

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının gayrimeşru ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 14:56 - Güncelleme: 14-08-2018 14:56

ABD'nin skandal kararlarıyla sıkıntılı günler yaşayan Türkiye'ye bir destek de Avrupa Parlamentosu'ndan geldi.

Avrupa Parlamentosundan (AP) 60 milletvekilinin üye olduğu Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve ABD arasında derinleşen diplomatik gerginliğin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

GAYRİMEŞRU VE DTÖ KURALLARINA AYKIRI
Açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ulusal güvenlik gerekçelerini öne sürerek, Türkiye'ye uyguladığı ilave verginin gayrimeşru ve DTÖ kurallarına aykırı olduğunu değerlendirmektedir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarsızlaşmasının kimsenin çıkarına olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin en büyük ticari ortaklarından biri olan demokratik Türkiye'nin ekonomik olarak müreffeh ve istikrarlı olması bizim de çıkarımızadır." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, iki NATO müttefiki Türkiye ve ABD'nin sorunlarını çözmek için yapıcı diplomatik girişimlere başvurması gerektiği vurgulandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Her Yer Gezi 14 Ağustos 2018 15:06 Türkiye hangi mahkeme kararını Evrensel Hukuka ve Dünya Adalet kurallarına uygun kullanıyor?........

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