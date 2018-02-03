Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki bir araca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada ''Aracımızın yakınından sert bir cisimle arka camı kırılmış. Saldırı İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır.'' ifadeleri kullandı.
Öte yandan geçen hafta UETD İsveç teşkilatının başkent Stockholm’deki binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlenmiş ve binanın duvarına terör örgütlerinin isimleri yazılmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilik aracına saldırı haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER