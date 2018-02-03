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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilik aracına saldırı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilik aracına saldırı

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camının, kimliği belirlenemeyen kişilerce kırıldığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 20:48 - Güncelleme: 03-02-2018 20:48

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki bir araca saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ''Aracımızın yakınından sert bir cisimle arka camı kırılmış. Saldırı İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah  saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır.'' ifadeleri kullandı.

Öte yandan geçen hafta UETD İsveç teşkilatının başkent Stockholm’deki  binasına terör örgütü yandaşlarınca saldırı düzenlenmiş ve binanın duvarına terör örgütlerinin isimleri yazılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Salih Göllü 03 Şubat 2018 22:21 bence camın kurşun geçirip, geçirmediğini kontrol etmişler. Büyükelçiye zırhlı bir araç alınsın ve koruması artsın.

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