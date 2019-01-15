Türkiye'nin şiddet haritasında cinayet olmayan tek il bakın nere şaşıracaksınız!

ZİRVEDE İSTANBUL VAR : Raporda, olaylarda hangi silahların kullanıldığı da belirtilirken, tüfek ediniminde geçen yıllara göre büyük artış yaşandığı vurgulandı. 2018'de en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi olurken, İstanbul en çok olayın yaşandığı il. İkinci sıradaki Sakarya'da, bir önceki yıla oranla artış yüzde 42.

