Türkiye'nin şiddet haritasında cinayet olmayan tek il bakın nere şaşıracaksınız!

Silahlı Şiddet Haritası 2018 Raporu'na göre, silahlı şiddet 4 yılda yüzde 69 arttı. 2018'de 2 bin 279 cinayet işlendi, bir ilde ise hiç cinayet kayda girmedi.

Türkiye'nin şiddet haritasında cinayet olmayan tek il bakın nere şaşıracaksınız!

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet haritası ve 2018 raporu hazırladı.

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Türkiye'nin şiddet haritasında cinayet olmayan tek il bakın nere şaşıracaksınız!

Basında yer alan haberlerden oluşturulan istatistiklere göre, 2018'de basına 3 bin 679 olay yansıdı. 2015'te bu rakam 2 bin 175'ti. Bu, yaralama ya da öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış olduğu anlamına geliyor.

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Türkiye'nin şiddet haritasında cinayet olmayan tek il bakın nere şaşıracaksınız!

ZİRVEDE İSTANBUL VAR : Raporda, olaylarda hangi silahların kullanıldığı da belirtilirken, tüfek ediniminde geçen yıllara göre büyük artış yaşandığı vurgulandı. 2018'de en çok suçun işlendiği bölge Marmara Bölgesi olurken, İstanbul en çok olayın yaşandığı il. İkinci sıradaki Sakarya'da, bir önceki yıla oranla artış yüzde 42.

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Türkiye'nin şiddet haritasında cinayet olmayan tek il bakın nere şaşıracaksınız!

EN ÇOK ARTIŞ ORDA ANADOLUDA: Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise Orta Anadolu. 2015'teki 215 olay, 2018'de 646'ya yükselmiş; artış yüzde 128.

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