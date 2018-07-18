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Türkiye'nin plastik devi satıldı! İlk 500 içindeydi...

Türkiye'nin plastik devi satıldı! İlk 500 içindeydi...

1995 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve üretimin yüzde 50'sini ihraç eden Türkiye'nin en büyük ambalaj üreticisi Elif Plastik, satıldı. Alıcı da Hollandalı bir şirket oldu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 15:32 - Güncelleme: 18-07-2018 16:50

TURKVEN'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Elif Holding'in çoğunluk hissesini aldı.
TURKVEN'İN yaptığı yazılı açıklamada Elif Holding'in Türkiye'deki en büyük ambalaj üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldığı, satın almanın Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi.

BİN 400 ÇALIŞANI VAR... Rekabet Kurumu kısa bir süre önce Hollandalı Alpha Flexibles BV adlı şirketin Elif Holding AŞ'nin tam kontrolünü devralmak için başvurduğunu açıkladı. Bültende yer alan bilgiye göre Elif Holding'in 1400 çalışanı ve Türkiye ile Mısır'da yılda toplam 90 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

23 YILDIR DEVLER LİSTESİNDE... Açıklamada Turkven'in 2019 sonuna kadar bir milyar dolar yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekmeyi amaçladığı ifade edildi.  Üretimin yüzde 50'sini ihraç eden Elif Plastik 1995 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu  listesinde yer alıyor. Şirket, son açıklanan listeye 584 milyon lira ciro ile 269'uncu sırada yer aldı.

Elif Holding'in sahibi : Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargil ise şunları kaydetti:

Elif holding kimin esrarengiz sahibi Hakan Salargil kimdir?

-“Elif, kurulduğu 1972 yılından bugüne yüksek kalite ve hizmet standartları ile bütünleşmiş sürdürülebilirlik anlayışı ile esnek ambalaj sektöründe küresel bir referans şirket olmayı hedeflemektedir. Hizmet sunmakta olduğu çokuluslu dünya markalarının takdiri ile üretim yaptığı coğrafyalarda ve satışlarının yoğunlaştığı Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde pazar lideri konumundadır. Elif, son teknolojileri ve sektördeki eğilimleri yakından takip ederek sürekli gelişimi ve yenilikçiliği amaçlamaktadır. İştirak ettikleri şirketlerde yüksek büyüme ve kurumsallık alanlarına katkı sağlayan Turkven ile beraber, yatırımlarımızı daha da hızlandırarak Elif ayak izini genişleteceğimize ve küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam.” 

Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini ve Türkiye’ye yabancı sermaye çekerek yatırımlarına hızla devam edeceklerini belirterek, "Türkiye’nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Elif, Türkiye’de sektörün teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firmasıdır. Avrupa’da hızlı tüketim ürünleri segmentinde öncüdür. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

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