'Türkiye'nin Maldivleri'nde hafta sonu yoğunluğu

Burdur merkeze 56, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta bulunan, 110 kuş, 4 balık, 301 sucul ve karasal bitki türüne ev sahipliği yapan, uygun kamp alanlarıyla da turizmin hizmetinde olan Salda Gölü, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılıyor.

