Türkiye'nin Maldivleri'nde alt yapı çalışması başlıyor

Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nün, altyapı ve tesis ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla turizme daha fazla hizmet vermesi amaçlanıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nün, altyapı ve tesis ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla turizme daha fazla hizmet vermesi amaçlanıyor.

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Doğal güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü'nde yaz sezonunda yaşanan yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle göl çevresinde oluşabilecek kirliğin önüne geçmek ve gölün doğal güzelliğinin muhafaza edilerek gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için tesis ve altyapı çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, SaldaGölü'nün son yıllarda dünyanın tanıdığı bir marka haline geldiğini söyledi.

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