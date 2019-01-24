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Türkiye'nin konuştuğu 'baltalı cinayet' davasında flaş gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu 'baltalı cinayet' davasında flaş gelişme!

BURSA’da kendisinden para isteyen şahsı baltayla öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Cinayet zanlısı, "Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda bana saldırıp boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı iki kez savurdum. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 19:25 - Güncelleme: 24-01-2019 19:25

BURSA’nın İnegöl ilçesinde geçen yıl evine gelip, kendisinden para istediğini iddia ettiği Seçkin Memiş'i (45)’i baltayla vurarak öldüren Burhan Tutal, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Tutal, ilk duruşmada, "Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum” dedi.

Olay, İnegöl’ün Hocaköy Mahallesinde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş (45), çiftçilik yapan Burhan Tutal’ın (44) evine geldi. Evin kapısında karşılaştığı Tutal'dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memiş’e vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Memiş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal tutuklandı.

"KOMŞULAR GELİN"

Kasten adam öldürme suçundan hakkında dava açılan Burhan Tutal'ın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutal, “Olaydan önce de gelip para istemişti. Yüz lira verdim. Ardından yine istedi, yine yüz lira verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltaya iki kez savurdum. Ondan sonra yere düştü. O sırada, ‘Komşular yetişin gaspçıyı vurdum’ dedim. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum” dedi.

Öldürülen Seçkin Memiş’in ağabeyi Vedat Memiş ise, Tutal'dan şikayetçi olduğunu söyledi. 20 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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