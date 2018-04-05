Türkiye'nin kanser haritası açıklandı!

Kanser türlerinin yoğunluğu çeşitli nedenlerle bölgelere göre farklılık gösteriyor. Marmara Bölgesi'nde özellikle sigaradan kaynaklı kaynaklı kanserlerin ön plana çıktığını belirten Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Ertem, Karadeniz'de ise tiroide bağlı kanserlerin yoğunlukta olduğunu, bunun da Çernobil'in etkisiyle ilgili olduğunu söyledi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Ertem, Türkiye'nin kanser haritasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgelerin yoğunluklarına ve insan kalabalıklarına göre kanser türlerinin değişiklik gösterdiğini söyledi.
Türkiye'nin büyük bir kısmının Marmara Bölgesi'nde şehir hayatı içerisinde yaşadıklarını hatırlatan Ertem, "Bunun getirdiği en önemli sıkıntılardan biri, sigara kullanımı. Maalesef Türkiye'de sigara kullanımı yüzde 60'lar oranında. Dünyada bir deyim vardır 'Türk gibi sigara içmek.' Böyle yoğun bir şekilde sigara içen bir toplumda Marmara Bölgesi'ndeki bu yoğunluk da gözlendiğinde, özellikle sigaradan kaynaklanan kanserler ön plana çıkıyor." diye konuştu.
Marmara Bölgesi'nde yine sigaranın etki ettiği mesane kanserinin de sık görüldüğünü anlatan Ertem, sigaranın sadece akciğer kanserine değil, pankreas, mide, mesane kanserine de sebep olduğuna dikkati çekti.
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