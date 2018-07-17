Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın tanıtımı yayınlandı

BluTv , konusuyla Türkiye'de bir ilk olan diziye imza atıyor. Çekimleri geçtiğimiz ay tamamlanan vampir dizisinin tanıtım videosu yayınlandı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK Filmloverss'ta yer alan habere göre, Masum, 7 Yüz, Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da gibi, izleyicinin geleneksel televizyon kanallarında göremediği farklı projelerle Türkiye'nin en sevilen dijital televizyon platformlarından biri haline gelen BluTV, "Yaşamayanlar"isimli alışılmadık bir projeye daha imza atarak Türkiye'de yapılmış ilk vampir dizisini gerçekleştiriyor.

BAŞROLLERİNDE ELÇİN SANGU VE BİRKAN SOKULLU VAR Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı dizinin yaratıcılığını ve yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin 'Prosedür' bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Çarpıcı konusuyla oldukça dikkat çekecek olan dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alıyor. Dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor. Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul '74 üstleniyor.

DİZİ İNSANLAR VE VAMPİRLER ARASINDAKİ SAVAŞI KONU ALIYOR Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ve yeni tanıtımıyla projeyi merakla bekleyen seyircinin heyecanını daha da arttıran dizisinin konusu ise şöyle;

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.

  • Dizi Fragmanları 17 Temmuz 2018 17:40
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