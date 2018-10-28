Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih sefere çıkıyor!

Türkiye’nin envanterine kattığı yeni nesil sondaj gemisi Fatih, Cumhuriyet’in 95’inci kuruluş yıl dönümünde 29 Ekim Pazartesi günü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımlarıyla sondaja başlayacak.

Antalya'daki 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in Antalya açıklarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Gemimiz ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajını gerçekleştirecek. İnşallah, ikinci gemiyi de yakın zamanda filomuza katacağız" ifadelerinde bulunmuştu.

"12 BİN 200 METRE DERİNLİKTE SONDAJ"

Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak. Fatih sondaj gemisi Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6’ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Alanya-1 kuyusu ile sondaja başlaması planlanan Fatih Sondaj Gemisinde, toplamda 200’den fazla yerli-yabancı uzman görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisini haiz, aktif konumlanma (dynamic positioning) teknolojisiyle donatılmış, 6. jenerasyon bir sondaj gemisi. Gemide iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar bulunuyor.

Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye uyumlu Fatih Sondaj Gemisi, iş güvenliği standartlarına tümüyle uygun ve çevre dostu.