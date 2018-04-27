Türkiye'nin ilk şeker fabrikasını ünlü işadamı aldı! Bakın kim?..

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) ait 14 şeker fabrikasından üçü için bugün ihale yapıldı. İlk ihale Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu için yapıldı. İhalenin kazananı Fırat Pen Fırat Plastik sahibi Nevzat Demir oldu. Muş ihalesi 123 turla rekor kırarak sona erdi. İhaleyi kazanan MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG oldu. Kastamonu ihalesi ise iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'IN EFSANE YÖNETİCİLERİNDEN... Bugün ilk ihale Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu için yapıldı. Alpullu Şeker Fabrikası'nı Beşiktaş'ın efsane asbaşkanlarından FıratPen'in sahibi Nevzat Demir satın aldı. Beşiktaş'ın tesisleri Nevzat Demir'in adını taşıyor.

123 TURDA REKOR FİYAT... Muş Şeker Fabrikası ihalesine ise Albayrak Turizm ve MBD İnşaat olmak üzere iki firma başvurdu. Açık artırma 199 milyon 100 bin lirayla başladı. Açık ihale aşaması 123 turla rekor kırdı. İhalenin kazananı 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG oldu.

KASTAMONU İPTAL EDİLDİ... Kastamonu Şeker Fabrikası için ise 2 firma teklif verdi. 119 milyon 600 bin TL ile başlayan ihalede teklif veren firmalar; Kastamonu OGG ile Şeker OGG ihaleden çekildi. Ve ihale iptal edildi.

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