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Türkiye'nin ilk şeker fabrikasını ünlü işadamı aldı! Bakın kim?..

Türkiye'nin ilk şeker fabrikasını ünlü işadamı aldı! Bakın kim?..

Türkiye Cumhuriyetinin ilk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası'nı ünlü işadamı Nevzat Demir satın aldı... Muş Şeker Fabrikası rekor fiyatla satılırken, Kastamonu ŞEker Fabrikası'nın ihalesi iptal edildi...

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 16:15 - Güncelleme: 27-04-2018 16:30

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları AŞ'ye (TÜRKŞEKER) ait 14 şeker fabrikasından üçü için bugün ihale yapıldı. İlk ihale Cumhuriyetin ilk şeker fabrikası Alpullu için yapıldı. İhalenin kazananı Fırat Pen Fırat Plastik sahibi Nevzat Demir oldu. Muş ihalesi 123 turla rekor kırarak sona erdi. İhaleyi kazanan MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG oldu. Kastamonu ihalesi ise iptal edildi.

BEŞİKTAŞ'IN EFSANE YÖNETİCİLERİNDEN... Bugün ilk ihale Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Alpullu için yapıldı. Alpullu Şeker Fabrikası'nı Beşiktaş'ın efsane asbaşkanlarından FıratPen'in sahibi Nevzat Demir satın aldı. Beşiktaş'ın tesisleri Nevzat Demir'in adını taşıyor.

123 TURDA REKOR FİYAT... Muş Şeker Fabrikası ihalesine ise Albayrak Turizm ve MBD İnşaat olmak üzere iki firma başvurdu. Açık artırma 199 milyon 100 bin lirayla başladı. Açık ihale aşaması 123 turla rekor kırdı.  İhalenin kazananı 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat-Özerka İnşaat OGG oldu. 

KASTAMONU İPTAL EDİLDİ... Kastamonu Şeker Fabrikası için ise 2 firma teklif verdi. 119 milyon 600 bin TL ile başlayan ihalede teklif veren firmalar; Kastamonu OGG ile Şeker OGG ihaleden çekildi. Ve ihale iptal edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 16:28 Cumhuriyet Yatırımı olan Tüm Fabrika ve Kurumlar Cumhuriyet'e olan Kini Nefret Yüzünden elden çıkartıldı yada Satıldılar......Bize Şehit haberi gibi.çok üzgünüz Umarım bu katlıyamaın bu yağmacılığın Hesabını Türk Milleti Sandıkta sorar.

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