Türkiye'nin İhracatta Öne Çıktığı Veriler Hazırlandı

Twitter'da yer alan, gönüllü ihracat elçileri tarafından TİM'in Discover the Potential kampanyasına destek olmak için açılan @TurkeyDTPower hesabı, ''Discover the Power'' (Gücü Keşfet) sloganı altında Türkiye ile ilgili tanıtım çalışmalarına yenilerini ekledi.
Paylaşılan görsellerde Türkiye'nin uluslararası arenadaki sebze ve meyve ihracatından, sağlık turizmi ve askeri ihracatına kadar birçok öne çıkan veriye ait çalışma hazırlandı.
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