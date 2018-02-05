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Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Fransa'dan PKK'ya büyük şok

Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Fransa'dan PKK'ya büyük şok

Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında önemli pozisyonlarda bulundukları istihbarat raporlarına yansıyan 11 teröristin mal varlığı 6 ay süreyle donduruldu. Fransa'da bu teröristlerden 5'inin Avrupa'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde ülke sorumluları oldukları, diğerlerinin de bağlantıları olduğu olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 13:36 - Güncelleme: 05-02-2018 13:36

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen ardından Fransa Resmi Gazetesinde 21 ve 23 Ocak 2018 tarihli İçişleri ve Ekonomi Bakanlıklarının 18.01.2018 tarihli kararıyla 11 teröristin ülkedeki mal varlıklarının 6 ay süreyle dondurulduğu ortaya çıktı. Fransa Türkiye'nin Afrin operasyonu için işgal imasında bulunmuş ve Türkiye'nin tepkisi üzerine geri adım atmıştı.

Resmi gazetede yayınlanan açıklamada, mal varlığı dondurma kararının Fransa Mali Kanunu çerçevesinde alındığı, söz konusu kanunun ilgili maddelerinde Ekonomi ve İçişleri Bakanlıklarının ortak bir kararla, terörist eylemlerde bulunan, bu eylemlere teşebbüs eden, katılan, bunları kolaylaştıran ya da finanse eden terörislerin mal varlıklarını dondurabileceği kaydedildi.

Fransa’da mal varlığı dondurulan teröristlerden Veysi Akmar, İsmet Akurt, Rıdvan Çelik, Bülent Daşdemir, Tahsin Gönen, Veysi Gül, Faruk Karabakan, Osman Pınar, Veysel Satılmış, Veli Tolan, Harun Yılmaz oldukları ve terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında önemli pozisyonlarda bulundukları istihbarat raporlarına yansıdı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SÖZDE SORUMLULARI: Mal varlıkları dondurulan teröristlerden Rıdvan Çelik, Harun Yılmaz, İsmet Akurt, Osman Pınar, Veysel Satılmış’ın çeşitli Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK/KCK’nın sözde ülke sorumlusu olarak faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne destek gösterilerini organize ettikleri, tehditle para topladıkları, organize suç örgütleri ile ilişkileri düzenleyerek faaliyetlerde bulundukları, yasal uygulamalardan kaçınmak amacıyla görev yaptıkları ülkeleri sık sık değiştirdikleri ileri sürüldü.

UÇAKSAVAR BAŞINDAKİ FOTOĞRAFLAR YANSIDI

Bülent Daşdemir, Faruk Karabakan, Tahsin Gönen, Veysi Akmar ve Veysi Gürün'ün benzer faaliyetleri bölgesel seviyede yürüttükleri, Rıdvan Çelik’in 2017 yılında Irak Kandil'e giderek silahlı terör faaliyetlerinde yer aldığı, Şakir kod adlı İsmet Akurt’un aynı zamanda Roj TV davasında yargılandığı ve Almanya Stuttgart Mahkemesince 2006 yılında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, terör kamplarında uçak savar başındaki resimlerinin de yer aldığının raporlara yansıdığı bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 14:33 Siyaseti ve agirligi olmayanin,ucuz seylere sevinmesi aci..

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