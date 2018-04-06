Türkiye'nin güzellerine havadan bakın hayran bırakan manzara

İlkbaharın gelmesiyle birlikte insanlar artık günün çoğu kısmını dışarda geçirmeye başladı. Özellikte hafta sonu İstanbul'un trafik ve stresinden kaçmak isteyenlerin durağı doğal parklar ve çevre şehirler oluyor. Bu şehirlerden biri Bolu...İşte Bolu'nun doğal güzellikleri...Abant Tabiat Parkı. Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde tabii bir göl olan Abant Gölü, yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir..

