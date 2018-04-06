Türkiye'nin güzellerine havadan bakın hayran bırakan manzara

İlkbaharın gelmesiyle birlikte insanlar artık günün çoğu kısmını dışarda geçirmeye başladı. Özellikte hafta sonu İstanbul'un trafik ve stresinden kaçmak isteyenlerin durağı doğal parklar ve çevre şehirler oluyor. Bu şehirlerden biri Bolu...İşte Bolu'nun doğal güzellikleri...

Türkiye'nin güzellerine havadan bakın hayran bırakan manzara

İlkbaharın gelmesiyle birlikte insanlar artık günün çoğu kısmını dışarda geçirmeye başladı. Özellikte hafta sonu İstanbul'un trafik ve stresinden kaçmak isteyenlerin durağı doğal parklar ve çevre şehirler oluyor. Bu şehirlerden biri Bolu...İşte Bolu'nun doğal güzellikleri...Abant Tabiat Parkı. Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde tabii bir göl olan Abant Gölü, yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahiptir..

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Türkiye'nin güzellerine havadan bakın hayran bırakan manzara

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve 35'i kalıcı olmak üzere yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektar alandaki canlı hayatı, AA ekibince drone ile görüntülendi.

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Türkiye'nin güzellerine havadan bakın hayran bırakan manzara

Kuşların göç yolu güzergahında olan gölde leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angut, sakarmeke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, macar, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşlar konaklıyor.

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Türkiye'nin güzellerine havadan bakın hayran bırakan manzara

Gölcük Tabiat Parkı. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bolu'nun 13 kilometre güneyin yer alan Gölcük Tabiat Parkı, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini büyülüyor.

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