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Türkiye'nin giyim devi Collezione'dan flaş başvuru konkordato istedi

Türkiye'nin giyim devi Collezione'dan flaş başvuru konkordato istedi

Giyim devi Collezione konkordato istedi. Türkiye'in giyim devi olan şirkete mahkeme üç ay süre ile geçici mühlet verildi. Collezione marka olmak yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy’de açtığı ilk mağazası ile adım atmıştı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 10:28 - Güncelleme: 23-01-2019 10:28

Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran şirket konkordato başvurusunda bulundu. 

Türkiye'nin tanınan şirketleri arasında yer alan Collezione; marka olma yolculuğuna 1987 yılında Bakırköy'de açtığı ilk mağazası ile çıktı. Şirketin Türkiye ve dünyada toplam 120 mağazası bulunuyor.

Akyiğit Mağazacılık A.Ş adına Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulundu. SÖZCÜ'nün haberine göre  Akyiğit Mağazacılık A.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme SMM Haluk Uslu, Burak Huysal, Ali Fatih Uysal’ı geçici komiser heyeti olarak atadı.

EKREM AKYİĞİT KİMDİR?
Giyim devinin başında ise Ekrem Akyiğit, bulunuyor. Akyiğit, 1956 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında İstanbul’a geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Akyiğit, babasından kalma çay ocağı işletmesine devam etti. Ancak girişimciliğe meraklı olan Akyiğit tekstil alanına yöneldi.

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