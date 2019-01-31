Türkiye'nin en yavaş şehirleri seçildi

Yaşam hızlı, yemek hızlı, sevgiler hızlı, arabalar hızlı… Hız çağı desek hiç de garip olmaz bu çağa. Şehirlerde birbiri üstüne binmiş binalar, birbirlerini ezercesine yol alan sürücüler ve yayalar, mutsuz suratlar günümüz şehir yaşamını tanımlamaya yeter sanırım. Bu hızdan sıkılanlarımız ve sakinlik arayanlarımız için araştırdık. Başlamadan önce sizede soralım. Türkiye’nin En Yavaş Şehri Hangisi?
Kahvesini içmek için bile vakti olmadığı için yürürken kahve içenleri, alışveriş merkezlerindeki birkaç çiçeği doğa sananları, birbirlerinin yüzüne baktıkları halde hiç gülümsemeyen insanları gördükçe insanın “yaşamamın amacı nedir?” sorusunu bir kez daha sorası geliyor kendisine.
Popüler kültür de denilen bu yaşam biçiminden çok farklı bazı yerlerin keşfi ile 1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti isimli şehrinin belediye başkanı olan Paolo Saturnini’nin fikir babası olduğu Cittaslow hareketi başladı. Cittaslow bir çeşit uluslararası belediyeler birliği olarak kurulsa da bu harekete gönül veren kişiler tarafından bir organizasyona dönüştürülerek dünyanın çeşitli ülkelerindeki “sakin şehir”leri keşfetmeye başladılar. Türkiye’de de faaliyet gösteren cittaslow hareketi, temel hedeflerinin yavaş yemek felsefesini kentsel boyuta taşımak olduğunu söylüyor. İşte yakın zaman öncesine kadar sayıları 9 olan ama yeni eklenen şehirlerle 14’e yükselen Türkiye’nin en sakin şehirleri
Araştırmamızın sonucunda ulaştığımız Türkiye’nin En Yavaş Şehri listesinde yer alan ilk lokasyonumuz Muğla. Muğla’da bulunan eşsiz doğası ile Gökova Körfezindeki saklı bir cennet gibi Akyaka. Özellikle yazın serin olması ile bilinen ve yeşil örtüsü neredeyse hiç kaybolmayan bu yerde tek tip yapı zorunluluğu var. Yapılar ahşap ağırlıklı.
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