Türkiye'nin en yavaş şehirleri seçildi

Popüler kültür de denilen bu yaşam biçiminden çok farklı bazı yerlerin keşfi ile 1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti isimli şehrinin belediye başkanı olan Paolo Saturnini’nin fikir babası olduğu Cittaslow hareketi başladı. Cittaslow bir çeşit uluslararası belediyeler birliği olarak kurulsa da bu harekete gönül veren kişiler tarafından bir organizasyona dönüştürülerek dünyanın çeşitli ülkelerindeki “sakin şehir”leri keşfetmeye başladılar. Türkiye’de de faaliyet gösteren cittaslow hareketi, temel hedeflerinin yavaş yemek felsefesini kentsel boyuta taşımak olduğunu söylüyor. İşte yakın zaman öncesine kadar sayıları 9 olan ama yeni eklenen şehirlerle 14’e yükselen Türkiye’nin en sakin şehirleri