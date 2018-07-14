Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz'a damga vuran kareler!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz Günü başlattığı hain darbe girişimi üzerinden tam 2 yıl geçti. 248 vatan evladının şehit olduğu 2 binin üzerinde vatandaşımızın yaralandığı o kanlı gece en uzun gece olarak tarihe geçti. İşte o uzun gecede yaşananlar...

Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz'a damga vuran kareler!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Anadolu Ajansı 15 Temmuz sürecinde yaşanan arşiv fotoğraflarını derledi. FETÖ mensubu pilotların kullandığı savaş uçaklarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bekleyen vatandaşlara attıkları bombanın patlama anı.

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Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz'a damga vuran kareler!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Anadolu Ajansı 15 Temmuz sürecinde yaşanan arşiv fotoğraflarını derledi. Başkentte vatandaşların tankların önüne geçerek darbe girişimine karşı tepki gösterme anları.

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Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz'a damga vuran kareler!

Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda FETÖ mensuplarının kullandığı tankın önüne çıkan araçları ezdiği anlar.

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Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz'a damga vuran kareler!

İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların darbe girişimine tepki gösterdiği anlar.

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