Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz'a damga vuran kareler!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Anadolu Ajansı 15 Temmuz sürecinde yaşanan arşiv fotoğraflarını derledi. FETÖ mensubu pilotların kullandığı savaş uçaklarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bekleyen vatandaşlara attıkları bombanın patlama anı.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak geçen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. Anadolu Ajansı 15 Temmuz sürecinde yaşanan arşiv fotoğraflarını derledi. Başkentte vatandaşların tankların önüne geçerek darbe girişimine karşı tepki gösterme anları.
Ankara'da Atatürk Bulvarı'nda FETÖ mensuplarının kullandığı tankın önüne çıkan araçları ezdiği anlar.
İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşların darbe girişimine tepki gösterdiği anlar.
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