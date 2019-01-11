Türkiye'nin en soğuk ilçesi! Eksi 30 dereceye kadar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgilere göre Sivas'ın Gürün ilçesinde çekilen kareler kış aylarındaki zorlu yaşamı gözler önüne serdi. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. En soğuk yerler arasında 2. sırada ise Kayseri bulunuyor.
Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin en soğuk merkezi olan Gürün ilçesini, hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü ile sıfırın altında 27,3 derece olarak ölçülen Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.
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