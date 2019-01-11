Türkiye'nin en soğuk ilçesi! Eksi 30 dereceye kadar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk yerlerini belirledi. Sİvas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 30 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgilere göre Sivas'ın Gürün ilçesinde çekilen kareler kış aylarındaki zorlu yaşamı gözler önüne serdi. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. En soğuk yerler arasında 2. sırada ise Kayseri bulunuyor. Twitter

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Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Twitter

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 29,8 derece olarak ölçüldü.

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