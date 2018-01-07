Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu!

Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu!

Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ilçeleri belli oldu. Hürriyet Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verileri, 2017'deki en pahalı ilçeleri derledi. Gayrimenkul sektöründe 2017 yılı teşviklerin etkisiyle güzel bir yıl geçirirken, sektör temsilcileri gelecek yıl konut kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve kentsel dönüşümün sürmesi durumunda satış trendinin artarak devam edeceğini öngörüyor. 2017'yi değerlendiren ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan sektör temsilcileri, özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje tanıtımlarını satış rekorunun arkasındaki itici güç olarak nitelendiriyor. İşte Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranları:

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Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu!

Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ilçeleri belli oldu. Hürriyet Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verileri, 2017'deki en pahalı ilçeleri derledi. Gayrimenkul sektöründe 2017 yılı teşviklerin etkisiyle güzel bir yıl geçirirken, sektör temsilcileri gelecek yıl konut kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve kentsel dönüşümün sürmesi durumunda satış trendinin artarak devam edeceğini öngörüyor. 2017'yi değerlendiren ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan sektör temsilcileri, özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje tanıtımlarını satış rekorunun arkasındaki itici güç olarak nitelendiriyor. İşte Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranları:

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Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu!

Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ilçeleri belli oldu. Hürriyet Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verileri, 2017'deki en pahalı ilçeleri derledi. Gayrimenkul sektöründe 2017 yılı teşviklerin etkisiyle güzel bir yıl geçirirken, sektör temsilcileri gelecek yıl konut kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve kentsel dönüşümün sürmesi durumunda satış trendinin artarak devam edeceğini öngörüyor. 2017'yi değerlendiren ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan sektör temsilcileri, özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje tanıtımlarını satış rekorunun arkasındaki itici güç olarak nitelendiriyor. İşte Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranları: 20- Kağıthane Metrekare fiyatı: 3.667 TL Yıllık değişim (%): 7

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Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu!

Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ilçeleri belli oldu. Hürriyet Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verileri, 2017'deki en pahalı ilçeleri derledi. Gayrimenkul sektöründe 2017 yılı teşviklerin etkisiyle güzel bir yıl geçirirken, sektör temsilcileri gelecek yıl konut kredi faiz oranlarında istikrar sağlanması ve kentsel dönüşümün sürmesi durumunda satış trendinin artarak devam edeceğini öngörüyor. 2017'yi değerlendiren ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini açıklayan sektör temsilcileri, özellikle yılın son çeyreğinde yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje tanıtımlarını satış rekorunun arkasındaki itici güç olarak nitelendiriyor. İşte Türkiye'nin en pahalı 20 ilçesi metrekare fiyatları ve yıllık değişim oranları: 19- Küçükçekmece Metrekare fiyatı: 3.838 TL Yıllık değişim (%): 4

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