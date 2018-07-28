Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu! İlk sıradaki sizi çok şaşırtacak...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ilk ve son olarak yayınladığı "illere ve cinsiyete göre mutluluk düzeyi" araştırmasında yer alan en mutlu iller...
81 Tunceli
Mutluluk düzeyi: % 41,98
80 Osmaniye
Mutluluk düzeyi: % 45,77
79 Diyarbakır
Mutluluk düzeyi: % 48,67
78 Antalya
Mutluluk düzeyi: % 49,79
77 Hatay
Mutluluk düzeyi: % 50,31
76 Zonguldak
Mutluluk düzeyi: % 51,12
75 Mardin
Mutluluk düzeyi: % 51,6
74 Elazığ
Mutluluk düzeyi: % 51,73
73 Batman
Mutluluk düzeyi: % 52,27
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