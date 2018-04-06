Türkiye'nin en kilolu kadını böyle 250 kilo verecek!

Yaklaşık 10 yıl önce hızla kilo almaya başlayan ve bu durumun önüne geçemeyen 38 yaşındaki İpek Balaban, 320 kiloya ulaşarak Türkiyenin en kilolu kadını oldu. Yatağa bağımlı hale gelen ve hareket etmekte zorlanan İpek Balaban, bu yöntemle 250 kilo vererek hayallerine kavuşacak.

Türkiye'nin en kilolu kadını böyle 250 kilo verecek!

"EVİME YÜRÜYEREK GİTMEK İSTİYORUM" Yaklaşık 10 yıl önce hızla şişmanlamaya başlayarak 320 kiloya ulaşan ve bu nedenle hayata küsen 38 yaşındaki İpek Balaban, aşırı kilolarından obezite cerrahisi ameliyatı ile kurtulacak. Hasta İpek Balaban "Kilolarımdan dolayı her şeyime hasret kaldım, Her şeyden bir anda koptum ama artık buradan yürüyerek evime gitmek istiyorum, gezmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

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Türkiye'nin en kilolu kadını böyle 250 kilo verecek!

16 YILDA 250 KİLO ALDI! Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki İpek Balaban'ın hayatı, kontrolsüz ve hızla aldığı kilolarla değişti. Balaban'ın aşırı kiloları, başta sağlık sorunları olmak üzere, bakıma ihtiyaç duyması nedeniyle eşinin çalışamaması gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Türkiye'nin bilinen "en ağır" kadın obezite hastası olan Balaban, yaklaşık 16 yıl içerisinde 250 kilo alarak hareket edemez duruma gelerek yaşamının son 5 yılını yatağa bağımlı olarak geçirdi. Bu süreçte ihtiyaçlarını dahi ancak eşinin desteğiyle karşılayabilen Balaban, aynı zamanda vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yatak yaraları ve enfeksiyonel sorunlarla da mücadele etmeye başladı.

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Türkiye'nin en kilolu kadını böyle 250 kilo verecek!

YAŞADIĞI ODADAN SEKİZ KİŞİ ÇIKARDI! Yaşadığı tüm sorunlardan kurtulmak için diyet gibi seçenekleri de deneyen ancak başarılı olamayan Balaban'ın hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçildi. İpek Balaban, bunun üzerine, aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 8 kişi tarafından yaşadığı 15 metrekarelik odadan çıkarılarak, obeziteden kurtulmak için İstanbul'a getirildi. Balaban, obez ambulansıyla İstanbul'da Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk ve ekibi tarafından tedavi edileceği hastaneye getirildi.

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Türkiye'nin en kilolu kadını böyle 250 kilo verecek!

AMELİYAT FAYDALI OLACAK MI? Balaban'ın ameliyatını gerçekleştirecek olan Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk, "Hastanın ameliyat öncesi tetkiklerinin yapıldığını dile getirerek, "İpek hanım 38 yaşında 10 yıldır yatağa bağlı yaşıyor kilolarından dolayı. 300 kilonun üzerinde olduğu hesaplanıyor. Çünkü en son tartıldığında 250 kilo civarındaymış. Biz de yardım etmek istedik. Burada Obezite tetkikleri yapıldı ve ameliyata hazırladık. İnşallah yarında ameliyat edeceğiz ve daha sağlıklı bir hayat kavuşturacağız, yataktan kalkmasını sağlayacağız. Daha az yemesini sağlayarak fazla kilolarına veda etmesine yardımcı olacağız. Ameliyat yüzde 100 faydalı olacak. Yani İpek hanımın olması gerektiği 70'li 80'li kilolara inmesini sağlamış olacağız.

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