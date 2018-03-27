Türkiye'nin en iyi kütüphaneleri! Bunları biliyor muydunuz?

MİLLİ KÜTÜPHANE-ANKARA: 1946 yılında kurulan Milli Kütüphane'nin derleme, satın alma, bağış, devir ve değişim yoluyla oluşturduğu koleksiyonunda 4 milyona yakın materyal arşivlenmektedir. Türkiye'nin hafızası konumundaki kütüphanede, bu geniş koleksiyonun 1 milyon 600 bini kitap, 84 bini eski harfli Türkçe (Osmanlıca) basma kitap, 27 bin 631’i el yazması eser, 1 milyon 550 bini süreli yayın, 224 bini de kitap dışı materyalden oluşmaktadır.

İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE: Türkiye'nin milli adını taşıyan ilk kütüphanesi İzmir Milli Kütüphanesi 23 Nisan 1912 den beri kendi adını taşıyan Milli Kütüphane Caddesi'nde tarihi binasında hizmet veriyor. İzmir Milli Kütüphane Vakfı'nın malı olan kütüphanede, 1 milyon 200 bin eser bulunuyor.

BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ: Türkiye'nin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 24 Haziran 1884 tarihinde, Beyazıt Külliyesi’nin İmaret kısmında hizmete açıldı. Açıldığında “Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî” olan adı, 1961 yılında toplanan VII. Milli Eğitim Şûrasında alınan kararla “Beyazıt Devlet Kütüphanesi” olarak değiştirildi. Toplam doküman sayısı 1 milyonun üzerinde olan ve gece gündüz kapılarını kapatmayan kütüphaneden 2017 yılında 100 bin 900 kişi yararlandı.

İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), lisansüstü yerli ve yabancı akademisyenlerle araştırmacılara hizmet veriyor. TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulacak yayınları toplamak ve bunları ilim âleminin istifadesine sunmak amacı ile 1984 yılında kuruldu. Gerek TDV İslâm Ansiklopedisi'nin gerekse diğer araştırma ve yayın faaliyetlerinin süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için modern yöntemlerle çalışan kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Kütüphaneden, günde yaklaşık 700 kişi yararlanıyor.