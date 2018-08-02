Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

*Milyar TL’lik kulübün üye sayısı 234’ten 302’ye yükseldi. *381 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2016’da 265 şirket çift haneli büyümüştü. *500 şirketten 30’u ciroda küçüldü. 2016’da bu sayı 90’dı. *500 şirketten 189’u kârını açıklamamayı tercih etti. *2017’da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34’ü zarar açıkladı. *31 şirket 10 milyar TL’nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21’di.*15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2016’da bu rakam 13’tü.