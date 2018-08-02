Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını Ağustos sayısında yayınladı. Hem dünya hem Türkiye için rekor büyüme yılı olan 2017’de Türkiye’nin 500 büyük şirketinin performansı da göz dolduruyor.

Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. Listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor.

157
Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Listenin ilk sırasında TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı sırası ile THY ve Petrol Ofisi takip etti.
CAPITAL500’DE DİKKAT ÇEKENLER *Capital500 ligine 70 yeni şirket katıldı. *Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı. 2017’de “Milyar TL’lik” kulübüne 68 yeni şirket katıldı. 2016’da bu sayı 23’tü.

257
Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

*Milyar TL’lik kulübün üye sayısı 234’ten 302’ye yükseldi. *381 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2016’da 265 şirket çift haneli büyümüştü. *500 şirketten 30’u ciroda küçüldü. 2016’da bu sayı 90’dı. *500 şirketten 189’u kârını açıklamamayı tercih etti. *2017’da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34’ü zarar açıkladı. *31 şirket 10 milyar TL’nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21’di.*15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2016’da bu rakam 13’tü.

357
Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı

Firma Adı: Tüpraş 2017 Sırası: 1 2016 Sırası: 1 Ciro (TL): 53.948.110.000 Çalışan Sayısı: 5.816 Sektör: enerji Petrol İl: Kocaeli

457
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro