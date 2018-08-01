Türkiye'nin devleri açıklandı ilk üçte o şirketler var

Capital Dergisi, bu yıl 21’ncisini hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini ortaya koyan Capital500 araştırmasını ağustos sayısında yayınladı. Hürriyet'in haberine göre, listenin ilk sırasında 53 milyar 948 milyon 110 bin TL ciroyla Tüpraş yer alıyor.

TÜPRAŞ'ı sırası ile THY ve Petrol Ofisi takip etti. CAPITAL500’DE DİKKAT ÇEKENLER: *Capital500 ligine 70 yeni şirket katıldı. *Giriş bariyeri 152,9 milyon dolardan 162,2 milyon dolara çıktı. 2017’de “Milyar TL’lik” kulübüne 68 yeni şirket katıldı. 2016’da bu sayı 23’tü. *Milyar TL’lik kulübün üye sayısı 234’ten 302’ye yükseldi. *381 şirket çift haneli büyüme kaydetti. 2016’da 265 şirket çift haneli büyümüştü. *500 şirketten 30’u ciroda küçüldü. 2016’da bu sayı 90’dı. *500 şirketten 189’u kârını açıklamamayı tercih etti. *2017’da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34’ü zarar açıkladı. *31 şirket 10 milyar TL’nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21’di.*15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 2016’da bu rakam 13’tü. İşte Capital500'e giren ilk 100 şirket: