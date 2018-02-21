Türkiye'nin deviydi sadece 3 mağazası kaldı

Türkiye'nin en önemli perakende devi Bimeks, yurt genelindeki mağazaların neredeyse tamamını kapattı. Elinde sadece 3 mağazası kalan Bimeks, alacaklılara iki seçenekli çözüm sunduğu ve nihai çözümün buna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.

Bimeks'ten yapılan son açıklamada, ticari ve finansal darboğazı aşarak normal ticari kapasitesine tekrar dönme amacıyla iki alternatifli çözüm paketi kapsamında bankalar ve tahvil yatırımcılarından yazılı cevapların toplanmaya devam edildiği belirtildi.

3 MAĞAZASI KALDI

Öte yandan Bimeks, sadece 3 aktif mağazası ve 38 personeli kaldığına vurgu yaparak, "Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz." dedi.

ALACAKLILARA İKİ AŞAMALI PLAN SUNULDU

Bimeks'in paylaştığı güncel bilgilere göre çözüm planı, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, "mağaza destekli ve web tabanlı hibridperakende iş modeli" üzerinde oluşturulacak.Alacaklıların çözüm planıyla ilgili cevapları şirkete yazılı olarak iletildikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında yeniden açıklama yapılacak.Bimeks, "Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde , çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz." dedi.