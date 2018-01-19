  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Türkiye'nin dev projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı

Türkiye'nin dev projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Katarlı yatırımcılarla Kanal İstanbul'u ve bu bölgede yer alan portföylerindeki arsalarla ilgili görüştüklerini belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-01-2018 18:18 - Güncelleme: 19-01-2018 00:18

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Katarlı yatırımcılarla yapılan görüşmelere ilişkin; "Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu." dedi.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Yetim, Türkiye'de Avrasya Tüneli, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğunu kaydederek, bu projelerin Türkiye'nin cazibesini artırdığını söyledi.

Son yıllarda Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde çok olumlu gelişmeler yaşandığını dile getiren Yetim, Katar'ın kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkelerinden olduğunu bildirdi.

Yetim, Türkiye'nin, Katar'ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülke konumunda bulunduğunu ifade ederek, bu yakın ilişkinin her geçen gün daha da güçlenerek arttığını vurguladı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kendilerinin de bu ilişkileri farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunduğunu anlatan Yetim, bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesi fuara katıldıklarının bilgisini verdi.

TÜRKİYE'DEKİ PROJELER

Yetim, fuarda Katarlı yatırımcıların yanı sıra bu ülkedeki Emlak Konut ölçeğindeki şirketin yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar'ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinin projelerimize yakından ilgili olduklarını gördük ve onları Türkiye'ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk."

Yetim, şu anda Kanal İstanbul bölgesindeki portföylerinde olan arsalardan bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Kanal İstanbul güzergahı üstünde Arnavutköy-Dursunköy'de 3,6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir-Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4,6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz."

Yetim, hasılat paylaşımı modeli ile nasıl projeler gerçekleştirebileceklerini değerlendireceklerini bildirdi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI

Yetim, mütekabiliyet sonrası Türkiye'de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin de ardı ardına hayata geçtiğini kaydederek, bugün 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payının bu ve benzeri yeni düzenlemelerle yakın vadede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını bildirdi.

Fuarda devlet tarafından hayata geçirilen bu teşvikleri anlattıklarını dile getiren Yetim, "Hükümetin sağladığı teşvikler sayesinde Katarlı yatırımcıların gayrimenkul sektörümüze yönelik ilgisi ciddi şekilde arttı. Bunu bugün daha iyi gözlemledik." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Türkiye'nin dev projesi Katar yatırımcısını heyecanlandırdı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • hayırlı olsuuun............. 18 Ocak 2018 22:10 Etrafını Katara mı paarlıyacağız,yrleşsinler oralara boğaza yanaşmasınlar,o doğal güzellik,Tanrının armağanı.diğeri ticari.

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat