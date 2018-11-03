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Türkiye’nin 3’te birinde kredi kartı var!

Türkiye’nin 3’te birinde kredi kartı var!

Ülkelerin kredi kartına sahip olma oranları belli olurken, Ajans Press’in verilerine göre, Türk halkının yüzde 33’ünde kredi kartı olduğu saptandı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 05:00 - Güncelleme: 03-11-2018 05:00

Ajans Press, ülkelerin kredi kartına sahip olma oranlarını inceledi. Ajans Press’in We Are Social verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türk halkının yüzde 33’ünde kredi kartı olduğu saptandı. Veriler 15 yaş üstü bireyleri kapsarken, kredi kartına sahip olma oranıyla zirveye yerleşen ülke Kanada oldu. Böylelikle Kanada’nın kredi kartına sahip olma oranı yüzde 77 olarak kaydedildi.

Japonya’da da kredi kartına sahip olma oranları azımsanmayacak seviyede iken, Japonya’nın yüzde 66 ile ikinci sıraya yerleştiği saptandı. Rapor 2017 yılı verilerinden derlenirken, kredi kartına sahip olma oranı en düşük ülke Endonezya olarak belirledi. Endonezya’da kredi kartı olan insanların oranı ise sadece yüzde 2 olarak görüldü. Bunun yanı sıra Çin ve Rusya’daki kredi kartına sahip olma oranları da şaşırttı. Çin’in sadece yüzde 16’sında kredi kartı mevcutken, bu rakam Rusya’da yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.

MEDYADA KREDİ KARTI KULLANIMI EN ÇOK KONUŞULAN KONULAR ARASINDA: Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya araştırmasında, yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, kredi kartlarının yıl boyunca 20 bin 433 haberle konuşulduğu görüldü.

Yazılı mecralara yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, kredi kartlarının ekonomi haberleri arasında en çok konuşulan başlıklardan birisi olduğu saptandı. Konuyla ilgili en çok konuşulan başlıklar ise; kredi kartı kullanımın artışı ve özellikle son yıllarda borç ödemede yaşanan zorluklar oldu.

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