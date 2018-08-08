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Türkiye'nin 3. nükleer santrali Trakya'da yapılıyor! Bakanı Dönmez açıkladı

Türkiye'nin 3. nükleer santrali Trakya'da yapılıyor! Bakanı Dönmez açıkladı

Türkiye 3. nükleer santral için düğmeye bastı. Türkiye'de yapılacak 3. santralle ilgili detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Konuyla ilgili son dakika açıklama yapan Dönmez, nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını ve bu santralin Çin'le yapacağını da söyledi.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 11:00 - Güncelleme: 08-08-2018 11:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulununan  Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "Tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi. Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

Fatih Dönmez, Nükleer santralde ise Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kayderken "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

MEŞRU BİR TİCARET YAPIYORUZ: Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi. Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.


TRAKYA'DAKİ SANTRAL ÇİN'LE BİRLİKTE YAPILACAK: Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedİ?. Dönmez, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanması konusunda bir gecikme öngörülmediğini belirterek, Enerji Verimliliği ve tasaruffuyla ilgili bazı tasarruflarla yüzde 40 az ödenebileğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ÜRETİM SANTRALİ İNŞAA EDECEĞİZ: Dönmez, "Konya Karapınar'da dünyanın en büyük güneş üretim santralini inşaa edeceğiz. Sadece santral değil, kullanılacak ekipmanlar da Türkiye'de üretilecek. Fabrika yaptırımlarımız da var. Biz bir taraftan yerli kaynaklara yöneliyoruz, hem de yerli teknolojinin üretilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'de büyük bir pazar var. Deniz üzerinde rüzgar santralleri kuracağız."

Fatih Dönmez nereli yeni Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı kimdir

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Komünist İşçi 08 Ağustos 2018 11:08 Önce mücahit, sonra müşahit, şimdi müteahhitler Komünist Çin'e yöneldi !....

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KİMDİR ?
Fatih Dönmez
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aslen nereli? Fatih Dönmez'in eşi, ailesi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyoğrafisi. Fatih Dönmez nereli? : Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik’t

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