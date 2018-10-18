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Türkiye'den Yunanistan'a flaş uyarı!

Türkiye'den Yunanistan'a flaş uyarı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, "Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" açıklaması yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 19:31 - Güncelleme: 18-10-2018 19:31

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'nin Akdeniz’deki kıta sahanlığında başlattığı sismik araştırma faaliyeti Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışıldı.

Yunan gemisi Doğu Akdeniz'de Türk araştırma gemisini taciz etti!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu müdahale çabası Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlarımız tarafından yapılan manevralarla engellenmiştir. Türkiye’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan’a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • beyler beyi 18 Ekim 2018 19:57 vurun gitsin denizin dibine ne uyarısı kaşınıp duruyorlar.

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